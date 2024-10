United schmeißt Ferguson raus

Manchester United und Klub-Ikone Alex Ferguson gehen offenbar endgültig getrennte Wege. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat Miteigentümer und Ineos-Besitzer Jim Ratcliffe den millionenschweren Vertrag mit dem ehemaligen Trainer, der als globaler Vereinsbotschafter und Vorstandsmitglied für United aktiv war, gekündigt. Grund sei das voranschreitende Kostensenkungsprogramm beim englischen Rekordmeister.

Ferguson stand von 1986 bis 2013 bei den Red Devils an der Seitenlinie, gewann insgesamt 38 Trophäen. Direkt im Anschluss an seine legendäre Trainertätigkeit wurde der Schotte in den United-Vorstand berufen.