FIFA greift ein: Chelseas Vertragswahnsinn hat Konsequenzen

- Quelle: The Times

Der FC Chelsea hat auf dem Transfermarkt richtig zugeschlagen und stattete die zahlreichen Neuzugänge mit langfristigen Verträgen aus. Benoit Badiashile (2030), Mykhaylo Mudryk (2031), David Datro Fofana (2029 plus Option) und Noni Madueke (2030 plus Option) haben den Blues allesamt ihre besten Fußballerjahre verschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Times‘ berichtet, will die FIFA dagegen nun vorgehen. So soll es Klubs ab Sommer nur noch möglich sein, Spielern Verträge mit maximal fünf Jahren Laufzeit anzubieten. Dies ist darin begründet, dass die Vereine eine Ablösesumme über die Gesamtlaufzeit des unterzeichneten Arbeitsvertrags abschreiben können. Somit belastet ein hoher Transferbetrag bei einer langen Vertragslaufzeit die Bilanz der Vereine nur geringfügig.

Lese-Tipp

Chelsea einig mit Gusto

Die Höchstgrenze von fünf Jahren bei der Amortisation wird nicht rückwirkend gelten. Das heißt, die bis Sommer durchgeführten Transfers belasten das Financial Fairplay der FIFA nur in dem bisher geltenden Ausmaß. Eine weitere Shopping-Tour wie die von Chelsea in diesem Januar wird sich aber wohl kein Verein mehr leisten können.