Torlose RB-Stars: Rückendeckung von Rose

Marco Rose hat auf Kritik an seinen Offensivkräften Xavi Simons und Benjamin Sesko reagiert. Dem ‚kicker‘ sagt der Trainer von RB Leipzig: „Man darf nicht vergessen, dass die zwei noch sehr junge Spieler sind, die Formschwankungen unterliegen und natürlich lernen müssen, mit neuen Rollenverständnissen umzugehen.“ Die beiden 21-Jährigen kommen nach starken Leistungen in der Vorsaison in der neuen Runde bislang noch nicht so recht in Tritt, sind beide in der Bundesliga sogar noch torlos.

Rose weiter: „Nehmen sie das an, werden sie sicher auch ihre nächsten positiven Schritte bei uns machen. Und diesen Raum zur Entfaltung bieten wir ihnen hier bei RB Leipzig.“ Sowohl Xavi als auch Sesko gelten eigentlich als heiße Kandidaten auf einen Wechsel zu einem europäischen Topklub im kommenden Sommer. Aufgrund der aktuellen Flaute dürfte sich das Interesse besagter Vereine aber aktuell nicht gerade stapeln.