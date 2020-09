Thauvin-Berater in Mailand

Der AC Mailand arbeitet an der Verpflichtung von Florian Thauvin. Laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ fand am gestrigen Dienstag ein Treffen zwischen Cyrill Rool, dem Berater des Offensivspielers von Olympique Marseille, und Klubverantwortlichen der Rossoneri in der Milan-Geschäftsstelle statt. Die Ablöse für Thauvin könnte dem Bericht zufolge bei unter 15 Millionen Euro liegen.

In Mailand könnte der 27-Jährige in die Fußstapfen von Lucas Paquetá treten, der den Klub in Richtung Olympique Lyon verlassen hat. Dort könnte der Brasilianer wiederum Houssem Aouar ersetzen, an dem der FC Arsenal interessiert ist. Thauvin wurde in den vergangenen Wochen auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.