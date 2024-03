Bayerns Guerreiro: „BVB ein wichtiger Teil meines Lebens“

Raphaël Guerreiro vom FC Bayern kann den anstehenden Bundesliga-Klassiker gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) nicht erwarten. „Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Das erste Spiel gegen Dortmund habe ich wegen einer Verletzung verpasst, aber ich hoffe, dass ich für dieses Spiel zur Verfügung stehe. Das sollte auch klappen“, erklärt der 30-Jährige gegenüber ‚bundesliga.de‘ und unterstreicht: „Für mich persönlich ist es ein sehr wichtiges Spiel, denn Dortmund war ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich hatte dort einige großartige Momente, aber auch einige schwierige. Heute bin ich sehr glücklich in München, also werde ich für Bayern alles geben.“

Guerreiro hatte den BVB im vergangenen Jahr ablösefrei in Richtung München verlassen. Dementsprechend eng sind noch die Verbindungen zu seinen kommenden Gegenspielern: „Ich werde Marco (Reus, Anm. d. Red.) vor dem Spiel eine Nachricht schicken, ganz sicher. Ich stehe noch mit einigen Dortmunder Spielern in Kontakt und werde mich nach dem Spiel in der Umkleidekabine mit ihnen austauschen. Aber auf dem Platz werden wir voll konzentriert bleiben.“