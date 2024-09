Modeste verrät Comeback-Plan

Anthony Modeste liebäugelt mit einer Rückkehr auf den Fußballplatz. Gegenüber dem ‚Geissblog‘ macht der aktuell vereinslose Angreifer deutlich, dass an ein Karriereende nicht zu denken ist: „Nein, nein. Ich bin fit.“

„Ich halte mich in Köln privat fit und schaue, was kommt“, gibt Modeste zu verstehen. Die zurückliegende Saison hatte der 36-Jährige in Ägypten bei Al Ahly verbracht, ehe sein dortiges Vertragsverhältnis Ende Juni auslief. In Deutschland kam der Mittelstürmer in seiner Karriere unter anderem für den 1. FC Köln und Borussia Dortmund zum Einsatz.