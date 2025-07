Milan bietet für Doué

Der AC Mailand hat ein Angebot über 15 Millionen Euro für Rechtsverteidiger Guéla Doué von Racing Straßburg abgegeben. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, ist Milan-Trainer Massimiliano Allegri großer Fan des 22-jährigen Bruders von Paris St. Germain-Shootingsstar Desiré Doué (20) und schätzt besonders seine Zweikampf- und Spielmacherqualitäten sowie seine Vielseitigkeit. Der ivorische Nationalspieler kam erst vor einem Jahr für 6,5 Millionen Euro von Stade Rennes.

Laut der ‚L’Équipe‘ werden die Straßburger mehr als die gebotenen 15 Millionen Euro verlangen, zumal Doués Vertrag noch bis 2029 läuft. Der Rechtsfuß kann auch als Innenverteidiger in einer Dreierkette zum Einsatz kommen und wäre kein direkter Ersatz für Linksverteidiger Theo Hernández (27), der vor einem Wechsel zu Al Hilal steht. In der vergangenen Saison steuerte Doué in 34 Spielen ein Tor und zwei Vorlagen bei und war ein wichtiger Faktor bei der Conference League-Qualifikation seines Vereins.