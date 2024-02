Neuer Vertrag: Augsburg plant mit Maier

Der FC Augsburg plant zeitnah Gespräche mit Mittelfeldspieler Arne Maier über einen neuen Vertrag. Laut dem ‚kicker‘ will der FCA den 25-Jährigen, dessen Vertrag 2025 ausläuft, „prinzipiell halten und verlängern“. Erste Sondierungsgespräche mit der Maier-Seite sollen in Kürze starten. Bei den Fuggerstädtern kam der Rechtsfuß nach überstandener Sprunggelenksverletzung zuletzt wieder zu Teilzeiteinsätzen unter Trainer Jess Thorup.

„Arne hat das Potenzial und die Fähigkeit, in unserer Mannschaft Leistungsträger zu sein“, betont Sportdirektor Marinko Jurendic dessen Bedeutung für den FCA. Während Maier in dieser Spielzeit verletzungsbedingt auf neun Kurzeinsätze (null Torbeteiligungen) kommt, zählte der U21-Europameister von 2021 in der Vorsaison mit fünf Treffern in 30 Ligaspielen noch zu den Stützen des Teams.