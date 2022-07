Frankfurt nimmt nächstes PSG-Talent ins Visier

Eintracht Frankfurt befindet sich noch in Ablöseverhandlungen mit Paris St. Germain, um Junior Dina Ebimbe (21) in die Mainmetropole zu locken. Ein weiterer Kandidat für einen Wechsel aus der PSG-Talentschmiede zu den Hessen heißt laut FT-Informationen Djeidi Gassama.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie unsere Redaktion erfuhr, buhlt SGE-Sportvorstand Markus Krösche auch um den 18-jährigen Flügelstürmer, der nur noch bis 2023 beim französischen Nobelklub unter Vertrag steht. So wurde der amtierende Europa League-Sieger bereits mit einem Angebot in Höhe von fünf Millionen Euro vorstellig – bislang allerdings ohne Erfolg.

Gassama schätzt die Bundesliga, hat sich jedoch noch nicht vom Gedanken verabschiedet, in Paris Karriere zu machen. Seit Jahresbeginn wurde der Name des Sturmjuwels immer mal wieder mit Klubs aus Deutschland in Verbindung gebracht. Der Hamburger SV blitzte im Januar mit einem Angebot ab und auch der BVB und Borussia Mönchengladbach beschäftigen sich seit längerem mit Gassama.