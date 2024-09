Saison-Aus: Pep bestätigt Rodri-Diagnose

Pep Guardiola hat die Diagnose des verletzten Rodri bekanntgegeben. „Er wurde heute Morgen operiert – Kreuzband und etwas Meniskus. Er wird also nächste Saison erst wieder spielen können. Diese Saison ist für ihn vorbei“, bestätigte Manchester Citys Erfolgstrainer auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel gegen Newcastle United (13:30 Uhr).

Rodri zog sich die Verletzung am vergangenen Wochenende gegen den FC Arsenal (2:2) zu. In Hinblick auf Ersatz für den 28-Jährigen erklärt Guardiola: „Was Rodri uns gibt, haben wir nicht, aber die anderen Spieler können zusammen das ersetzen, was Rodri uns gegeben hat, seit er hier ist. Wir müssen es als Team tun und einen Weg finden, während vieler Monate ohne einen wichtigen Spieler zu spielen.“ Die Tür für einen möglichen Wintertransfer lässt Guardiola offen: „Wir haben Zeit, um die möglichen Probleme zu erkennen, die wir haben werden, und dann werden wir sehen, was wir tun wollen.“