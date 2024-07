Ceballos plant Real-Abflug

Dani Ceballos peilt eine Luftveränderung an. Laut ‚The Athletic‘ möchte der spanische Mittelfeldspieler seinen aktuellen Arbeitgeber Real Madrid in diesem Sommer verlassen. Vertraglich ist der 27-Jährige bis 2027 gebunden.

Grund für den anvisierten Tapetenwechsel ist, dass Ceballos bei den Königlichen nicht zum festen Stammpersonal gehört. In der abgelaufenen Spielzeit stehen 27 Einsätze zu Buche, lediglich achtmal durfte der 13-malige Nationalspieler von Beginn an ran. ‚The Athletic‘ zufolge signalisieren einige nicht genannte Klubs Interesse an einer Verpflichtung von Ceballos.