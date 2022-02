Kiel: Fridjonsson nach Norwegen?

Holmbert Aron Fridjonsson könnte Holstein Kiel nach nur einem halben Jahr verlassen und in die norwegische Eliteserien wechseln. Wie das isländische Fußballportal ‚fotbolti.net‘ berichtet, zeigt Lillestrom SK konkretes Interesse am 28-jährigen Stürmer und die Parteien befinden sich „in Gesprächen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fridjonsson war im Sommer von Brescia Calcio an die Kieler Förde gewechselt, kommt seitdem aber nicht so richtig in Fahrt. Für den Isländer stehen nach 20 Spieltagen in der 2. Bundesliga lediglich vier Einsätze mit mageren 82 Minuten Spielzeit zu Buche. In Norwegen lief der 28-Jährige bereits zwischen 2018 und 2020 zweieinhalb Jahre für Aalesunds FK auf.