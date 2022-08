Neapel tütet Raspadori-Deal ein

Nach zähen Verhandlungen wird Giacomo Rapsadori (22) von US Sassuolo zur SSC Neapel wechseln. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, haben sich die beiden Parteien mündlich über die Zahlen des Deals geeinigt. Somit stehe aktuell nur noch das formelle Angebot aus, um den Transfer zu besiegeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der italienische Stürmer kommt demnach zunächst für ein Jahr auf Leihbasis gegen eine Gebühr von fünf Millionen Euro. Im Anschluss greift dann eine Kaufverpflichtung in Höhe von 25 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen noch steigen kann. Sollte sich Napoli in den nächsten fünf Jahren dreimal für die Champions League qualifizieren, fließen weitere drei Millionen nach Sassuolo (eine Million pro Teilnahme). Auch durch Erreichen einer bestimmten Einsatz- und Scorerquote können weitere zwei Millionen an Boni folgen.