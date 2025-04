Pogba hat „Angebote von überall“

Paul Pogba ist nach Ablauf seiner Dopingsperre seit dem 11. März offiziell wieder spielberechtigt, hat aber weiterhin keinen neuen Klub gefunden. Gegenüber der ‚GQ‘ gibt er ein Update zur Vereinssuche und dem geplanten Neuanfang. „Es gibt Angebote von überall, auch aus Europa. Ich möchte sehen, was am besten zu mir passt. Denn ich befinde mich in einer entscheidenden Phase meines Lebens und meiner Karriere. Es ist eine Entscheidung, die ich in Ruhe abwägen werde“, so der Franzose, der in den vergangenen Monaten bei Olympique Marseille, Inter Miami und beim AC Florenz gehandelt wurde.

Der 32-Jährige räumte zudem ein, dass er seine Profikarriere wohl beendet hätte, wenn die zunächst vierjährige Sperre nicht auf eineinhalb Jahre reduziert worden wäre. Auch eine Rückkehr in die Nationalmannschaft hat der Weltmeister von 2018 noch nicht gänzlich abgehakt und verweist dabei auf zwei ehemalige Mitspieler: „Ich muss erstmal wieder in meinen Rhythmus kommen. In der Nationalmannschaft ist es nicht wirklich der Verein, der zählt. André-Pierre Gignac war dabei, als er in Mexiko spielte. N’Golo Kanté kehrte zurück, während er in Saudi-Arabien spielte. Das wird von mir abhängen.“