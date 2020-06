Hertha verlängert mit Pekarik

Hertha BSC und Peter Pekarik setzen ihre Zusammenarbeit weiter fort. Wie die Berliner mitteilen, verlängert der Rechtsverteidiger sein auslaufendes Arbeitspapier. Über die neue Vertragslänge macht die Alte Dame keine offiziellen Angaben. Zuletzt kursierten Meldungen über ein weiteres Jahr in der Hauptstadt.

„Peka ist ein absoluter Vorzeigeprofi und seit vielen Jahren Teil von Hertha BSC. Seine Qualitäten und seine Verlässlichkeit hat er nicht zuletzt in den Spielen unter Bruno Labbadia gezeigt, daher freuen wir uns, dass er uns erhalten bleibt“, sagt Sportchef Michael Preetz über die Verlängerung.

Pekarik geht damit in seine bereits neunte Saison mit der Hertha. 2012 war der Rechtsfuß ablösefrei vom VfL Wolfsburg in die Hauptstadt gewechselt. Unter Bruno Labbadia fand der Routinier zuletzt eine deutlich stärkere Berücksichtigung und stand nach der Corona-Pause in acht Spielen hintereinander in der Startelf.