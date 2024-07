„Sehr gutes Gefühl“: Stage spricht über Werder-Zukunft

Mittelfeldspieler Jens Stage genießt aktuell die Saisonvorbereitung beim SV Werder Bremen, kann über seine langfristige Zukunft bei den Grün-Weißen aber wenig Aufschluss geben. „Mein Gefühl hier ist sehr gut, aber persönlich will ich die beste Karriere hinlegen, die möglich ist. Vielleicht hier, vielleicht woanders, das weiß ich nicht“, zitiert die ‚DeichStube‘ den 27-jährigen Dänen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Momentan gilt Stages Vertrag bei den Grün-Weißen bis 2026, ab kommenden Sommer würde also das letzte Vertragsjahr anbrechen. Mit Blick auf mögliche Gespräche über eine Verlängerung tritt der Rechtsfuß die Verantwortung an Werders Sportchef ab: „Das muss man Clemens Fritz fragen.“ Für Stage kommen die Fragen zu seiner Zukunft zum aktuellen Zeitpunkt ohnehin zu früh: „Ich habe den vollen Fokus auf die Mannschaft. Jetzt kommt eine sehr wichtige Saison für sie, aber auch für mich persönlich. Ich will gute Leistungen bringen und in die Nähe der Nationalmannschaft.“