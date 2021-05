Iniesta verlängert in Kobe

Andrés Iniesta verlegt sein Karriereende. Wie Vissel Kobe verkündet, hat die spanische Fußball-Ikone einen neuen Vertrag beim japanischen Erstligisten unterschrieben. Bis 2023 läuft nun das Arbeitspapier des 37-Jährigen.

Iniesta war im Sommer 2018 nach 22 Jahren beim FC Barcelona nach Kobe gewechselt. Mit seinem neuen Klub gewann er seitdem einmal den japanischen Pokal und einmal den Superpokal. Im Trikot von Barça wurde er unter anderem neunmal spanischer Meister und viermal Champions League-Sieger.

イニエスタ選手との契約更新が決定!

2023年まで延長することに合意しました。



詳細はこちら👇



Andres Iniesta has extended his contract until 2023!@andresiniesta8 ha extendido su contrato hasta 2023!#8HereToStay #visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/dCc7UkKWHo