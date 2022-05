Union: Baumgartl-Deal noch diese Woche?

Über die Zukunft von Timo Baumgartl soll in Kürze Klarheit herrschen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Union Berlin noch in dieser Woche die Leihe des 26-jährigen Innenverteidigers um ein Jahr ausweiten. Die Köpenicker hatten vor etwas mehr als zwei Wochen den Deal fälschlicherweise als fix vermeldet, obwohl mit der abgebenden PSV Eindhoven noch Details zu klären waren.

Union will damit die ursprünglich vereinbarte Kaufoption für Baumgartl um ein Jahr aufschieben. An Eindhoven ist der Rechtsfuß noch bis 2024 gebunden. Für die Berliner kam der Abwehrprofi wettbewerbsübergreifend in 35 Partien zum Einsatz. Den Saisonendspurt verpasste er wegen eines Hodentumors, der ihm operativ entfernt wurde.