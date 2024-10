Roma-Coach Juric: „Wir brauchen Hummels“

Feiert Mats Hummels (35) am morgigen Donnerstag endlich das lange erwartete Debüt für die AS Rom? Die Worte seines Trainer Ivan Juric machen Hoffnung. „Es sind sieben Spiele in 21 Tagen. Wir müssen anfangen, Spieler einzubinden“, so der Roma-Coach auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Europa League-Heimspiel gegen Dynamo Kyiv. Zum deutschen Innenverteidiger sagte Juric konkret: „Wir brauchen Hummels. Ich schaue, wann die Zeit reif ist, aber ich denke ernsthaft über einen Einsatz nach.“

Noch immer wartet der Ex-Dortmunder auf seinen ersten Einsatz für die Giallorossi, denen er sich Anfang September angeschlossen hatte. Hummels selbst spielte die lange Wartezeit in seinem Podcast ‚Alleine ist schwer‘ zuletzt herunter: „Es war das Erwartbarste, dass ich nach drei Monaten ohne Training drei Wochen brauche, um in Form zu kommen.“