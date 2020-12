BVB: Sancho mit Terzic aus der Krise?

20 Tore und 20 Vorlagen lieferte Jadon Sancho in der Vorsaison. Eine lange und spekulationsreiche Wechselperiode (Stichwort: Manchester United) später befindet sich der englische Nationalspieler im andauernden Formtief.

Nur drei Treffer (keiner davon aus dem Spiel heraus) und sechs Assists stehen nach 15 Partien zu Buche – zuletzt lief das Spiel von Borussia Dortmund immer wieder am 20-Jährigen vorbei.

Mit dem neuen Trainer Edin Terzic soll sich das ändern. Natürlich weiß der ehemalige Favre-Assistent um Sanchos Ausnahmetalent – und will ihn möglichst schnell wieder in die Spur bringen.

Einzelgespräch mit Terzic

Zu diesem Zweck widmete sich Terzic laut der ‚Bild‘ am gestrigen Montag in einem Einzelgespräch „sehr lange“ dem Offensivmann. Vorteil: Anders als Favre spricht Terzic perfekt Englisch – und konnte Sancho somit womöglich besser seine Vorstellungen vermitteln.

Ob die Worte des Coachs Früchte tragen, wird am heutigen Dienstagabend ab 20:30 Uhr sichtbar. Dann tritt der BVB in Spiel eins unter Terzic beim ebenfalls kriselnden SV Werder Bremen an. Sancho wird aller Voraussicht nach starten – und dann auch gegen seinen eigenen Negativlauf ankämpfen.