Mainz: Siewert-Zukunft entscheidet sich im Winter

Im Rahmen der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg (0:1) äußerte sich Christian Heidel zur Trainerfrage beim FSV Mainz 05. „Wir wollen uns ein Bild machen und dann nach einer gewissen Anzahl von Spielen entscheiden, was ist für Mainz 05 die beste Lösung“, so Heidel bei ‚DAZN‘. Momentan betreut Jan Siewert das Bundesliga-Team interimsmäßig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Heidel will nicht ausschließen, dass Siewert den Job auch auf Dauer ausüben wird: „Wir sind ganz offen gegenüber Jan Siewert, er wird die Mannschaft ganz sicher bis zum Winter jetzt trainieren. Dann setzen wir uns gemeinsam zusammen. Ich finde, er ist in der Pole Position, er macht das gut.“ Eine Entscheidung diesbezüglich stehe dann in der Winterpause an.