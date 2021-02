SCF: Petersen kündigt Verlängerung an

Nils Petersen will seinen auslaufenden Vertrag beim SC Freiburg unbedingt verlängern. Der Stürmer kündigt im Gespräch mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ an: „Ich gehe zu 100 Prozent davon aus, dass ich in der kommenden Saison auch bei Freiburg spiele – das kann ich ruhig so sagen.“ Petersen geht seit sechs Jahren für die Breisgauer auf Torejagd, erzielte in 200 Einsätzen 94 Treffer.

An ein Karriereende denkt der 32-Jährige noch nicht: Solange ich der Mannschaft helfen kann, will ich auf dem Platz stehen. Noch habe ich das Niveau.“ Petersen betont aber auch: „Wir haben einen ehrlichen, offenen Austausch. Sobald mir Christian Streich oder Jochen Saier signalisieren, dass es sportlich nicht mehr reicht, bin ich der Letzte, der sagen würde, ihr habt doch keine Ahnung. Ich kann das realistisch einschätzen.“