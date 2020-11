BVB in Brügge: Systemwechsel trotz Siegesserie?

Die Ausgangslage

Borussia Dortmund geht als klarer Favorit ins Spiel gegen den FC Brügge, hat in Gruppe F nach zwei Spieltagen aber einen Punkt weniger vorzuweisen als die Belgier. Der amtierende Meister wartet seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg, der BVB hat seine vergangenen drei Aufgaben alle per Zu-Null-Sieg abgehakt.

Das Lazarett

Vor allem in der Defensive drückt der Schuh: Neben Dan-Axel Zagadou, Marcel Schmelzer und Emre Can fällt neuerdings auch Mats Hummels aus. Dauerpatient Nico Schulz hat das Training wieder aufgenommen, sammelte in dieser Saison aber erst 29 Minuten Spielpraxis.

Die Aufstellung

Nach zuletzt drei Siegen mit Viererkette wird Lucien Favre womöglich wieder auf den Dreierbund setzen. Der BVB-Trainer kündigte an: „Wir haben nur einen fitten Innenverteidiger, der an eine Viererkette gewöhnt ist (Akanji, Anm. d. Red.), deswegen müssen wir schauen, wie wir morgen defensiv aufstellen.“

Hinter dem Einsatz von Torjäger Erling Haaland, der am Samstag in Bielefeld wegen Knieproblemen fehlte, steht noch ein Fragezeichen: „Da wissen wir noch nichts. Aber wir hätten für den Fall, dass er ausfallen sollte, sehr viele starke offensive Alternativen.“

So könnte der BVB spielen