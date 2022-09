Hasselbaink fliegt raus

Jimmy Floyd Hasselbaink muss sich einen neuen Verein suchen. Wie Burton Albion offiziell bestätigt, wurde der frühere Premier League-Spieler von seinen Aufgaben als Trainer entbunden.

Hasselbaink übernahm den Job beim Drittligisten Anfang des vergangenen Jahres. Aktuell rangiert Burton in der League One abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstand zum ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt bereits sechs Punkte.

CLUB STATEMENT 📝



Burton Albion Football Club can confirm that Jimmy Floyd Hasselbaink has resigned as Manager.



Dino Maamria will initially take charge of first team matters.



Everyone at the club wishes Jimmy all the very best for the future. More here.#BAFC



