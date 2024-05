Hannover: Nachschlag für Köhn-Transfer

Der Verkauf von Derrick Köhn an Galatasaray spült Hannover 96 weiterhin Geld in die Kasse. Durch den Gewinn der Meisterschaft in der Süper Lig wurde eine Bonuszahlung in Höhe von mindestens 100.000 Euro fällig, berichtet die ‚Bild‘.

Im Winter war Köhn für 3,5 Millionen Euro nach Istanbul gewechselt. Insgesamt kann die Summe noch auf vier Millionen Euro steigen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist nun gemacht worden. Bei Gala ist der 25-Jährige gesetzt auf der Position links hinten und kam seit seiner Ankunft in 13 Ligaspielen zum Einsatz, zwölf davon über die vollen 90 Minuten.