Der FC Brentford hat Bryan Mbeumo (22) langfristig an den Verein gebunden. Seinen bis 2024 datierten Vertrag hat der Offensivspieler vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert.

✍️ @BMbeumo19 has signed a new contract with the Club.



Full story ➡️ https://t.co/wJFQ2uYQac#Mbeumo2026 #BrentfordFC 🐝 pic.twitter.com/Seth37RE4f