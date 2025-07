Henderson zurück in die Premier League

Für Jordan Henderson steht die Rückkehr in die Premier League auf dem Plan. Laut ‚Sky Sports‘ wird der 35-jährige Mittelfeldspieler in Kürze einen Zweijahresvertrag beim FC Brentford unterzeichnen. Erst gestern verkündete Ajax Amsterdam, dass der englische Nationalspieler die Niederländer nach Ablauf seines Vertrags verlassen hat.

Henderson wurde beim AFC Sunderland ausgebildet und wechselte 2011 zum FC Liverpool. Nach zwölf Jahren im Dress der Reds gab es für den Mittelfeldmotor einen kurzen Abstecher zu Al Ettifaq nach Saudi-Arabien. Wenige Monate später heuerte Henderson dann für eineinhalb Jahre bei Ajax an. Im gehobenen Fußballeralter will sich der Routinier jetzt nochmal in Englands Elite-Liga beweisen.