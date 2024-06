Nach Klassenerhalt: Zeidler neuer Bochum-Coach

Der VfL Bochum präsentiert mit Trainer Peter Zeidler den Nachfolger von Heiko Butscher. Wie der Verein offiziell verkündet, wird der 61-Jährige in Kürze an der Castroper Straße unterschreiben. Dem Vernehmen nach winkt Zeidler ein bis gültiges 2026 Arbeitspapier. Zeidler wechselt vom Schweizer Erstligisten St. Gallen in den Ruhrpott und soll am heutigen Montag um 14 Uhr auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Beim FC St. Gallen wird Zeidler mit warmen Worten verabschiedet. Verwaltungstratspräsident Matthias Hüppi sagt: „Peter Zeidlers gute Arbeit beim FC St.Gallen 1879 hat schon in der Vergangenheit das Interesse anderer Vereine geweckt. Wir haben immer offen und konstruktiv miteinander kommuniziert und ihm signalisiert, dass der Klub ihm bei einem möglichen Wechsel in eine grössere Liga keine Steine in den Weg legen würde. Wir freuen uns für Peter und sind ihm zugleich für seine Verdienste in den vergangenen Jahren zu großem Dank verpflichtet.“

Für Zeidler ist es die erste Station als Cheftrainer in Deutschland. Der gebürtige Schwabe war jahrelang als Assistent von Ralf Rangnick bei RB Leipzig tätig. Gemeinsam saß das Duo 113 Spiele zusammen auf der Trainerbank. Im Anschluss trainierte Zeidler den FC St. Gallen von 2018 bis 2024. Beim VfL soll Zeidler nach dem dramatischen Klassenerhalt über die Relegation künftig für mehr Stabilität sorgen.