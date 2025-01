Tottenham zieht Option bei Kapitän Son

Heung-min Son bleibt Tottenham Hotspur weiter erhalten. Die Spurs haben wie erwartet die Option im auslaufenden Vertrag des Südkoreaners gezogen. Somit ist das Arbeitspapier nun bis 2026 gültig.

Der 32-Jährige war 2015 für 30 Millionen Euro von Bayer Leverkusen in den Norden Londons gewechselt und spielt derzeit bereits seine zehnte Saison bei Tottenham. Auch in dieser Spielzeit zeigt er sich äußerst wichtig für die Mannschaft und kommt bereits auf fünf Tore und sechs Assists in 17 Ligaspielen.