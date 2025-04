BVB erhält Konkurrenz: Anfrage für Kovac

Vereine aus England haben es offenbar auf Niko Kovac abgesehen. Laut der ‚Bild‘ strecken mehrere Premier League-Klubs die Fühler nach Borussia Dortmunds Trainer aus, allen voran Tottenham Hotspur. Die Spurs sollen sich bereits nach Kovac erkundigt und Informationen eingeholt haben.

In den Augen der Tottenham-Bosse bringt der BVB-Coach „mit seiner leidenschaftlichen, intensiven und aggressiven Spielphilosophie gute Voraussetzungen für die Premier League“ mit, berichtet die ‚Bild‘. Große Sorgen um einen Kovac-Abflug muss sich Schwarz-Gelb bislang allerdings nicht machen: „Vorerst wohl“ lasse „Kovac das England-Interesse […] kalt“.

Bei Tottenham steht derzeit noch Ange Postecoglou an der Seitenlinie. Dem Australier droht aber am Saisonende das Aus. Auf Platz 16 liegend schaut sich der Verein bereits nach Nachfolgern um – gehandelt wurden zuletzt auch Marco Silva (FC Fulham), Andoni Iraola (AFC Bournemouth) und Scott Parker (FC Burnley).

Kovac besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026, der BVB will unbedingt mit dem 53-Jährigen weitermachen. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte man vier Siege, in der Champions League im Viertelfinalrückspiel ein beachtliches 3:1 gegen den FC Barcelona.