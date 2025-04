BVB trifft Kovac-Entscheidung

Niko Kovac hat Borussia Dortmund nach einem wackeligen Start vorerst stabilisiert. In der Liga klettert man dank vier ungeschlagenen Spielen in Folge munter die Tabelle hinauf, belegt aktuell Platz sieben mit Tuchfühlung zu den Europa-Plätzen. Und in der Champions League schied man nach der 0:4-Klatsche im Hinspiel beim FC Barcelona immerhin mit wehenden Fahnen und einem 3:1-Achtungserfolg im Rückspiel aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die BVB-Bosse sind daher angetan von Kovacs Arbeit. Insbesondere die Art und Weise, „wie er die taumelnde Mannschaft wieder in die Spur gebracht hat“, habe die Führungsetage „voll überzeugt“, heißt es bei der ‚Bild‘.

Mehr noch: Der BVB habe deshalb den klaren Plan gefasst, mit Kovac auch in die kommende Saison zu gehen. Unabhängig vom Ausgang der laufenden Spielzeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trifft der BVB die richtige Entscheidung bei Kovac? Ja, der Trend war zuletzt positiv Nein, langfristig keine gute Idee Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Kündigungsoption für den BVB

Das liegt zum einen zwar auf der Hand – Kovac unterschrieb Anfang Februar schließlich einen Vertrag bis 2026. Doch auf der anderen Seite vereinbarten die Parteien schon damals ein konkretes Ausstiegsszenario für den Sommer. Verpasst Dortmund die Champions League, kann Dortmund den Trainer gegen 2,5 Millionen Euro Abfindung rauswerfen. Das, so der aktuelle Trend, wird jedoch nicht passieren.