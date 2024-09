Hertha-Chef freut sich über Maza- & Reese-Verbleib

Sportchef Benjamin Weber ist überzeugt, dass Hertha BSC trotz prominenter Abgänge – wie Torschützenkönig Haris Tabakovic (30/Hoffenheim) und Abwehrchef Marc Oliver Kempf (29/Como 1907) – sportlich gut aufgestellt bleibt. Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ sagt Weber: „Natürlich haben wir uns nochmal umgeschaut, das ist unsere Verpflichtung, aber wir wussten um unsere finanziellen Möglichkeiten und unsere gute Gruppe. Daher war es kein großes Thema für uns. Haris können wir nicht eins zu eins ersetzen, aber wir können es im Team auffangen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Einer, der dabei nach überstandener Sprunggelenksverletzung mithelfen soll, ist Offensivstar Fabian Reese. Der 26-Jährige befand sich im Sommer ebenfalls im Fokus anderer Klubs. „Natürlich gab es einige Vereine, die ihn auf dem Zettel hatten“, bestätigt Weber, „das ist nach einer Saison mit 30 Scorern mehr als nachvollziehbar.“ Dennoch habe Reese „seinen Weg bei uns noch nicht als beendet“ angesehen, so der 44-jährige Funktionär. Ebenso geblieben ist Ibrahim Maza. Das 18-jährige Toptalent verlängerte am Deadline Day seinen Vertrag bis 2027. „Ich denke, er hat das Vertrauen gespürt in den Weg, den wir ihm und seiner Familie aufgezeigt haben“, sagt Weber, „wir haben versucht, ihm zu zeigen, was es bedeutet, in jungen Jahren viel Spielpraxis erhalten zu können.“