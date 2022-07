Schalkes Pálsson wechselt in die MLS

Viktor Pálsson schließt das Kapitel FC Schalke und heuert in der nordamerikanischen Major League Soccer an. Wie der Klub offiziell vermeldet, wechselt der 31-jährige Isländer zu DC United. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt in Washington bis Ende 2024.

Pálsson begründet: „Mir ist es wirklich schwer gefallen, den Klub und meine Mitspieler zu verlassen. Private Gründe haben am Ende den Ausschlag gegeben, meine Familie lebt in Nordamerika. Für mich war das Jahr auf Schalke eines der emotionalsten in meiner Karriere. Der Weg zum Aufstieg, die Spiele in Sandhausen und gegen St. Pauli – das sind Momente, die ich nie vergessen werde.“

Bei den Knappen hatte Pálsson noch einen bis 2023 gültigen Vertrag. Dem Vernehmen nach zahlt der von Wayne Rooney trainierte Klub eine Ablösesumme in Höhe von einer halben Million Euro. Vor rund einem Jahr kam der Rechtsfuß vom SV Darmstadt in den Ruhrpott. Nur ein Jahr später folgt nun der Schritt in die USA.