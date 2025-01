Von der Konkurrenz: Hannover holt Tomiak

Hannover 96 rüstet im Aufstiegsrennen noch einmal auf. Wie die Niedersachsen offiziell mitteilen, wechselt Boris Tomiak (26) vom 1. FC Kaiserslautern in die Landeshauptstadt. Der Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2028. „Wir haben Boris schon länger auf dem Radar und hatten mit ihm auch bereits Einigkeit über einen Wechsel im Sommer nach seinem Vertragsende erzielt. Jetzt hat sich in den Gesprächen mit dem FCK eine gute Lösung ergeben, so dass wir ihn nun schon holen und in unseren Kader integrieren können“, lässt sich 96-Sportdirektor Marcus Mann zitieren.

Tomiak war 2021 ablösefrei von Fortuna Düsseldorf nach Kaiserslautern gewechselt und absolvierte insgesamt 126 Pflichtspiele für die Roten Teufel. Mit Hannover will der Abwehrmann nun um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen. Aktuell liegt der Klub auf Platz sieben und hat zwei Punkte Rückstand auf Rang zwei. „Ich kenne die Mannschaft von außen aus der Liga und finde, wir haben echt gute Voraussetzungen, eine richtig gute Rückrunde zu spielen. Ich freue mich sehr auf alles, was kommt: mit der Mannschaft zu trainieren, Spiele zu gewinnen und mit den Fans im Stadion zu feiern“, so Tomiak.