Hannovers Ärger mit WM-Fahrer Ondoua

Gaël Ondoua (27) besitzt bei Hannover 96 keine Zukunft mehr. Der defensive Mittelfeldspieler wurde vom Zweitligisten vorübergehend vom Trainingsbetrieb der Profis ausgeschlossen, gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der kamerunische WM-Fahrer: „Das wurde mir in einer Message vom Video-Analysten mitgeteilt.“ Und weiter: „Ich weiß nicht, was ich Böses getan habe. Es tut weh, was hier passiert. Ich habe WM gespielt, bei 96 immer alles gegeben. Es muss etwas Persönliches sein. Ich könnte heulen und ich weiß gar nicht, was ich sagen kann und was nicht. Ich liebe diesen Klub […]. Ich hatte gehofft, dass ich eine neue Chance bekomme.“

Laut der Boulevardzeitung betrifft die Suspendierung zunächst den Zeitraum vom heutigen Donnerstag bis zum kommenden Sonntag. Bereits gestern erklärte 96-Coach Stefan Leitl: „Nein, es ist keine Option, dass er spielt. Es ist seit sechs Monaten alles ganz klar und offen mit Spieler und Berater kommuniziert. Wir gehen diesen Weg konsequent, drehen uns nicht in irgendwelche Richtungen.“ Der ‚Bild‘ zufolge wurde Ondoua schon zu Beginn des Jahres in die Reserve versetzt. Aufgrund einer vermeintlichen Verletzung habe er allerdings nicht am Training teilnehmen können. Bei den 96ern steht der Linksfuß noch bis zum Sommer dieses Jahres unter Vertrag.

