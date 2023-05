Werder: Mina „bereut“ Deutschland-Wechsel

Werder Bremens Johan Mina lässt seinem Frust freien Lauf. „Ich bereue es, nach Deutschland gegangen zu sein“, macht der unzufriedene offensive Mittelfeldspieler seinem Ärger gegenüber der Nachrichtenseite ‚Expreso‘ Luft.

Seit seinem Wechsel 2020 an die Weser wurde Mina dreimal verliehen, ein Pflichtspiel für die Grün-Weißen bestritt der 20-Jährige noch nicht. Aktuell ist das ecuadorianische Talent an seinen ehemaligen Ausbildungsverein Emelec ausgeliehen. Mehr Einsatzzeiten erhält der Zehner dort allerdings auch nicht: „Ich habe hart gearbeitet, um in der Mannschaft zu sein, aber leider hat es nicht geklappt. Darauf habe ich keine Antwort.“ Minas Zukunft bleibt ungewiss, vertraglich ist der Linksfuß bis 2025 an die Bremer gebunden.

