Villa verleiht Wesley erneut

Aston Villa hat einen neuen Leihklub für Angreifer Wesley gefunden. Für eine Saison wird der 25-jährige Sturmtank an den spanischen Zweitligisten UD Levante verliehen. Zuvor war seine eigentlich bis zum Jahresende datierte Leihe zu Internacional abgebrochen worden.

Wesley spielt seit 2019 für Villa. Nach gutem Start wird der Brasilianer aber nun schon zum dritten Mal verliehen. Sein Vertrag beim Klub aus Birmingham ist noch bis 2024 datiert.

Aston Villa can confirm Wesley has joined Levante UD on loan until the end of the season.



Good luck, Wesley! 👊