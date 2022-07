Toronto schnappt sich auch Bernadeschi

Der FC Toronto angelt sich nach Lorenzo Insigne den nächsten Serie A-Profi. Wie der MLS-Klub verkündet, kommt Federico Bernardeschi (28) an Bord. Der Europameister wechselt ablösefrei, da sein Arbeitspapier bei Juventus Turin ausgelaufen war. Beim kanadischen Franchise unterschreibt der Flügelspieler einen Vertrag bis 2026.

„Wir freuen uns sehr, Federico in unser Team aufzunehmen“, erklärt Bill Manning, Präsident des FC Toronto, „wir glauben, dass er als Spieler und als Mensch genau das ist, was wir jetzt brauchen, sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Umkleidekabine. Federico hat bei Juventus und in der italienischen Nationalmannschaft bewiesen, dass er ein Champion und eine Führungspersönlichkeit ist. Und er bringt eine Vita mit nach Toronto, die ihresgleichen sucht.“