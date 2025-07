Erstes Juve-Angebot für Conceição

Juventus Turin will Francisco Conceição in den eigenen Reihen halten. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, hat die Alte Dame beim FC Porto ein erstes Angebot in Höhe von 22 Millionen Euro eingereicht, um den 22-Jährigen dauerhaft unter Vertrag zu nehmen. Dem Bericht zufolge besteht Porto allerdings auf mindestens 25 Millionen Euro Ablöse.

Eigentlich besitzt Conceição bis zum 15. Juli eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro, die Portugiesen scheinen sich aber auch mit weniger abzufinden. Die abgelaufene Saison verbrachte der Linksfuß bereits auf Leihbasis bei Juve und konnte sich durch starke Auftritte für einen dauerhaften Transfer empfehlen. Vertraglich ist der Rechtsaußen noch bis 2029 gebunden.