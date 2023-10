Bayer 04: Schick hat „langen Weg“ vor sich

Patrik Schick wird noch eine Weile brauchen, um wieder in Top-Verfassung zu kommen. „Es war hart. Jetzt weiß ich, dass noch einen langen Weg vor mir habe und hart arbeiten muss“, so das Fazit des Torjägers von Bayer Leverkusen nach dem Pflichtspiel-Comeback in der Europa League gegen Qarabaq Agdam (5:1).

„Ich weiß“, fügte Schick an, „wie es sich anfühlt, nach Verletzungen zurückzukommen. Das ist immer hart. Aber ich war noch nie so lange raus.“ Monatelang hatte der 25-Jährige mit hartnäckigen Adduktorenproblemen zu kämpfen, ist jetzt aber wieder komplett fit. Er resümiert: „Ein Spiel ist eben etwas ganz anderes als Training. Aber es wird von Spiel zu Spiel besser. Und ich habe keine Schmerzen, das macht mich schon glücklich.“