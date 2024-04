Amiri kommentiert Eintracht-Interesse

Nadiem Amiri will sich Zeit lassen mit seiner Zukunftsplanung. Das kolportierte Interesse von Eintracht Frankfurt lässt ihn nach eigener Aussage kalt. „Über solche Spekulationen mache ich mir keine Gedanken, weil einfach das Hier und Jetzt so entscheidend ist für Mainz 05 und für mich. Ich fühle mich hier extrem wohl und schätze es sehr, wie der Verein, die Stadt und die Fans mich aufgenommen haben. In meinem Kopf sind nur das Spiel gegen Köln und der Klassenverbleib“, erklärt der Mittelfeldspieler auf Nachfrage des ‚kicker‘.

Amiri wechselte im Winter für eine Million Euro von Bayer Leverkusen zu Mainz 05. An die Rheinhessen, bei denen er großen Anteil am sportlichen Aufschwung trägt, ist er bis 2026 vertraglich gebunden.