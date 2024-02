Fürth verlängert mit Dietz

Die SpVgg Greuther Fürth hat langfristig mit Innenverteidiger Maximilian Dietz verlängert. Wie die Kleeblätter bekanntgeben, hat der 22-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2027 unterzeichnet. Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi sagt: „Maxi ist eines von vielen Paradebeispielen, die wir gerade haben. Junge Spieler wollen und müssen einfach spielen. Diese Chance können sie sich bei uns erarbeiten und genau das hat Maxi gemacht. Die Entwicklung, die er genommen hat, ist wirklich großartig und wir freuen uns, dass er diesen langfristigen Vertrag beim Kleeblatt unterschrieben hat.“

Dietz wechselte im Sommer 2022 von der Zweitvertretung des SC Freiburg nach Fürth und schaffte in der laufenden Saison den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft. Dort ist der viermalige U23-Nationalspieler der USA zum unangefochtenen Stammspieler herangewachsen und stand in 20 von 23 möglichen Spielen in der Startelf.