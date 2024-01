Liverpool: Auch Schmadtke hört auf

Die Zeit von Jörg Schmadtke in verantwortlicher Position beim FC Liverpool nähert sich rapide dem Ende. Wie die Reds mitteilen, verlässt der deutsche Funktionär den Posten des Sportdirektors mit Ablauf der Januar-Transferperiode.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 59-jährige Düsseldorfer war im Sommer nach Liverpool gekommen, um Jürgen Klopp auf dem Transfermarkt zu unterstützen. „Er hat einen wertvollen Beitrag geleistet, sowohl in Bezug auf die Unterstützung, die er Jürgen Klopp geleistet hat, als auch in Bezug auf die Unterstützung und Anleitung, die er unserer hervorragenden Fußballbetriebsabteilung gegeben hat“, so Mike Gordon, Präsident der Fenway Sports Group.