Leipzig: Kommt ein Real-Talent?

Die Talente-Jäger von RB Leipzig schauen sich offenbar bei Real Madrid um. Nach Informationen von ‚Sky‘ bekundet der Bundesligist Interesse an Innenverteidiger Rafa Marín. Das 19-jährige Eigengewächs steht bei den Königlichen noch bis 2023 unter Vertrag.

Marín ist Stammspieler bei der zweiten Mannschaft, die in Spaniens dritter Liga antritt. Für die Real-Profis ist der mehrfache spanische Junioren-Nationalspieler noch ohne Einsatz, nimmt aber regelmäßig am Training teil und wurde auch schon in den Spieltagskader berufen.

‚Sky‘ bringt Marín bei RB Leipzig als möglichen Nachfolger für Josko Gvardiol (20) ins Spiel, der unter anderem bei Tottenham Hotspur auf der Liste steht. Zudem sei es wahrscheinlich, dass sich Real Madrid eine Rückkaufoption für Marín zusichern lassen würde.