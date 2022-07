Union verleiht Endo in Liga zwei

Keita Endo wird für die anstehende Saison im Trikot von Eintracht Braunschweig auflaufen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Wechsel des japanischen Offensivspielers so gut wie fix. Der 24-Jährige wird für ein Jahr von Union Berlin ausgeliehen. Bereits im Juni war vom Interesse der Braunschweiger an Endo berichtet worden.

Der Japaner war 2020 zunächst per Leihe und dann permanent aus seiner Heimat Yokohama nach Berlin gewechselt. An Union ist er noch bis 2024 gebunden. In der vergangenen Saison stand Endo in lediglich vier Bundesliga-Spielen für die Eisernen auf dem Platz.