Ablösefrei: Hauen und Stechen um Rutter

Zahlreiche Klubs aus Europas Top-Ligen werben um die Gunst von Georginio Rutter. Der ‚L’Équipe‘ zufolge hat es das 18-jährige Sturmtalent von Stade Rennes neben einigen namhaften Bundesligisten auch Juventus Turin, der SSC Neapel und dem FC Sevilla angetan. Dazu kommen Interessenten aus der englischen Premier League und der Ligue 1.

Rutters Vertrag in Rennes läuft am Saisonende aus, entsprechend dürfte er dann ablösefrei wechseln. Der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen schon im Sommer am französischen Juniorennationalspieler dran gewesen sein. Für die Rennes-Profis spielte Rutter bislang viermal, dabei gelang ihm ein Tor.