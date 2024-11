PSG: Kolo Muani reagiert auf Wechselgerüchte

Randal Kolo Muani befasst sich laut eigener Aussage nicht mit einem Winter-Wechsel. „Nein, ich habe nie daran gedacht, PSG im Januar zu verlassen“, entgegnet der Stürmer auf entsprechende Nachfrage von ‚Téléfoot‘ und führt aus: „Für mich ist es wichtig, dass ich immer weiter arbeite, immer wieder zeige, was ich kann und mein Bestes gebe. Ich versuche, mehr Leute um mich zu bringen, einen Physiotherapeuten, einen Fitnesstrainer, einen Koch, ich versuche, die Dinge zu optimieren. Ich hoffe, dass die Ergebnisse kommen. Du darfst nicht aufgeben, wenn du aufgibst, ist es vorbei.“

Unter der Woche machten Gerüchte die Runde, RB Leipzig habe den 25-Jährigen als möglichen Ersatz für den international begehrten Benjamin Sesko (21) im Visier. Kolo Muani, 2023 für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt gekommen, steht in Paris noch bis 2028 unter Vertrag. In der laufenden Saison ist er meist nur Einwechselspieler und konnte sich erst zweimal in die Torschützenliste eintragen.