Werder: Alles klar bei Köhn – Ex-Kölner wird Nachfolger

Derrick Köhn wird sich dem SV Werder Bremen anschließen. Nachdem sich der Bundesligist gestern bereits mit der Spielerseite auf einen Wechsel verständigen konnte, ist laut ‚Sky‘ mittlerweile auch die Übereinkunft mit Galatasaray erfolgt. Die Modalitäten: Leihe inklusive Kaufoption über sechs Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

An die Istanbuler ist der 25-jährige Linksverteidiger noch bis 2026 gebunden. Anfang des Jahres war er für rund 3,5 Millionen Euro von Hannover 96 an den Bosporus gewechselt. Dort stand er in 19 Pflichtspielen auf dem Platz.

Lese-Tipp

Zaha vor Gala-Abflug

Den Kaderplatz von Köhn wird Galatasaray mit einem alten Bekannten aus der Bundesliga füllen. Der Ex-Kölner Ismail Jakobs (25) steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor dem Wechsel von der AS Monaco nach Istanbul.