Doan denkt an Wechsel: Klare Ansage von Saier

Vor einigen Tagen wurde berichtet, dass sich Ritsu Doan mit der nächsten Sprosse auf der Karriereleiter beschäftigt. Der 26-jährige Flügelstürmer soll spätestens im Sommer einen Transfer anpeilen, berichtete ‚Sky‘. Nun hat Jochen Saier vor der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 auf die Berichte reagiert.

Am Mikrofon bei ‚DAZN‘ bestätigte der Sportvorstand des SC, dass andere Vereine Interesse an Doan zeigen. Dies liege daran, dass Doan „eine super Entwicklung“ genommen und „über viele Monate sehr konstant abgeliefert“ habe. Einen Abgang des 54-fachen Nationalspielers im Januar muss in Freiburg aber wohl niemand befürchten.

„Das würde ich klar ausschließen. Wir wollen die Saison möglichst erfolgreich bestreiten und da ist er ein ganz wichtiger Faktor“, so Saier. Auch wenn ein Transfer des bis 2027 an die Breisgauer gebundene Linksfuß grundsätzlich denkbar ist, im Winter-Transferfenster will Saier ihn nicht abgeben. „Winter ist gar kein Thema“, bringt der Funktionär abschließend nochmal auf den Punkt.