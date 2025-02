Traoré: Union hat weiter Konkurrenz

Im Werben um Omar Traoré vom 1. FC Heidenheim bekommt der 1. FC Union Berlin weiter Konkurrenz aus dem Ausland. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, ist Lazio Rom weiterhin interessiert daran, den 27-Jährigen in die Serie A zu lotsen. Bereits für den Winter war der Rechtsverteidiger im Visier der Aquile, auch der RCD Mallorca und der FC Valencia wollten den Abwehrspieler damals.

Der Vertrag von Traoré läuft in Heidenheim noch bis 2026, an der Brenz befindet er sich mit dem Team von Frank Schmidt mitten im Abstiegskampf. Vor allem in der Conference League macht der offensivstarke Verteidiger aber mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Am heutigen Donnerstag (18:45 Uhr) trifft Heidenheim im Rückspiel der Playoffs auf den FC Kopenhagen, Traoré wird dabei erneut im Fokus sein.